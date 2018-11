Das Wetter: In der Nacht im Norden und Osten meist bedeckt und vereinzelt Regen. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 2 bis minus 5 Grad. Am Tage im Nordosten stark bewölkt, sonst Auflockerungen. Im Westen und an den Alpen auch sonnig. 2 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist stark bewölkt und verbreitet Regen. 3 bis 11 Grad.