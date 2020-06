Das Wetter: In der Nacht in der Nordosthälfte und an den Alpen gebietsweise länger anhaltender Regen. Sonst locker bewölkt, meist niederschlagsfrei, lokal Nebel. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Morgen in der Südwesthälfte bewölkt mit Auflockerungen und nur einzelnen Niederschlägen. Im Osten und Norden dichte Wolken und schauerartiger Regen. 17 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Osten häufig stark bewölkt und Regen. Sonst wechselhaftes Wetter mit Wolken, Sonne und Schauern. 17 bis 24 Grad.