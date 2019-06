Das Wetter: In der Nacht im Osten teils kräftige Gewitter, später nachlassend. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 14 bis 6 Grad. Am Tag vielfach sonnig, in den westlichen Mittelgebirgen und dem Schwarzwald abends Schauer und Gewitter. 18 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag Wechsel von Sonne und Wolken, vereinzelt kurze Schauer. 18 bis 24 Grad.