Das Wetter: In der Nacht im Südwesten und Süden Schauer und einzelne Gewitter, örtlich Unwettergefahr. Sonst locker bewölkt, vereinzelt Nebel. 19 bis 13 Grad. Morgen Wechsel von Sonne und Wolken. Ab nachmittags vor allem in der Südhälfte Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Höchstwerte an der See 19 bis 25 Grad, sonst 26 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden wechselnd bewölkt, vereinzelt Regen. Sonst viel Sonne, später im Südosten einzelne Gewitter mit Unwettergefahr. 19 bis 31 Grad.

