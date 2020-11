Das Wetter: In der Nacht im Norden und Westen trocken. Im Osten und Süden regnerisch. Am Alpenrand anhaltende Niederschläge, Schneefallgrenze auf 900 bis 700 Meter sinkend. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Morgen an der See und an den Alpen Regen, Schneeregen oder Graupelschauer. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken. 3 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und in der Mitte bewölkt, aber meist trocken. Im Süden nur leicht bewölkt, an den Alpen länger sonnig. 4 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.