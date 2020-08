Das Wetter: In der Nacht von Westen und Nordwesten her etwas Regen. Sonst gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern bei 18 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt. Im Westen und an der Nordsee einige Schauer, südlich der Donau anhaltende Niederschläge. Temperaturen 19 bis 24 Grad.