Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, am Alpenrand geringes Gewitterrisiko. Tiefstwerte 24 bis 15 Grad. Morgen sonnig oder locker bewölkt. Ab dem Nachmittag im Westen und Süden vereinzelte Gewitter. Höchsttemperaturen 32 bis 40, an Küstenabschnitten mit Seewind um 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Osten sonnig, im Westen und Süden teils kräftige Schauer und Gewitter. 28 bis 34 Grad.