Das Wetter: In der Nacht im Westen und Süden Wolken und etwas Regen. Sonst gebietsweise Nebel, teils aber auch länger klar. 14 bis 6 Grad. Am Tag zunächst wolkig oder bedeckt, später vor allem in den östlichen Landesteilen aufgelockert, an der Nordsee Regen. Temperaturen bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag im Norden überwiegend stark bewölkt mit etwas Regen. Sonst nach Nebelauflösung heiter. 12 bis 22 Grad.