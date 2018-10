Das Wetter: In der Nacht in den mittleren Landesteilen dicht bewölkt, in höheren Lagen teils mit Regen. Sonst aufgelockert oder klar bei 11 bis 1 Grad. Am Tage im Norden und in der Mitte wechselnd bis stark bewölkt. Sonst viel Sonne bei wenigen Wolken und trocken. 13 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag heiter bis wolkig. Temperaturen 13 bis 20 Grad.



Das waren die Nachrichten!