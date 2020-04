Das Wetter:

In der Nacht Regen im Südosten, Osten und Nordosten. Später auch im Westen und Nordwesten Schauer und einzelne Gewitter. 10 bis 4 Grad.



Am Tage windiges Schauerwetter. Vor allem im Norden und Osten kurze Gewitter. Örtlich auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen 11 und 20 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag bei wechselnder Bewölkung erneut Schauer und Gewitter. Sonnige Abschnitte am ehesten im Osten. 11 bis 18 Grad.