Das Wetter: In der Nacht vor allem im Norden und Osten Nebel. Sonst überwiegend klar. Tiefstwerte plus 4 bis minus 6 Grad. Am Tag im Norden trüb, in der Mitte vielfach wolkig, aber trocken. Im Süden nach Nebelauflösung meist sonnig. 4 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag stark bewölkt und von Westen her aufkommender Regen. Nur an den Alpen noch sonnige Abschnitte. 4 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.