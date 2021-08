Das Wetter: In der Nacht im Süden und Osten noch Schauer, vereinzelt Gewitter. Sonst oft trocken mit größeren Auflockerungen, gebietsweise Nebel. 14 bis 8 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. An den Küsten überwiegend heiter. Im Süden zeitweise Regen. Temperaturen 18 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit weiteren Niederschlägen bei 19 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.