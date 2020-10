Das Wetter: In der Nacht bedeckt, im Westen und Osten Regen. In der Südhälfte gering bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte plus 10 bis minus 2 Grad. Am Tag vielfach bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Osten und Südosten im Tagesverlauf Auflockerungen. 10 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag meist Regen oder Schauer bei 10 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.