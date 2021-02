Das Wetter: In der Nacht von West nach Ost ziehender Regen, im Osten und im Südosten sowie im Mittelgebirgsraum Glatteisgefahr. Tiefstwerte zwischen +7 und -2 Grad. Am Tage in der Osthälfte nachlassender Regen, in der Westhälfte zunehmend aufgelockert bewölkt, vor allem im Süden und Südwesten zeitweise sonnig. Höchstwerte 2 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Südhälfte Nebel, im Osten etwas Regen, sonst teils heiter, teils bewölkt. Temperaturen zwischen 4 und 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.