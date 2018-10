Das Wetter: In der Nacht überwiegend trocken, im Westen Regen. Tiefstwerte 8 bis -2 Grad. Am Tage heiter bis wolkig, am Abend im Westen etwas Regen. Temperaturen 9 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Westen wieder ein wenig Regen. Sonst wechselnd bewölkt, im Osten auch heiter. 12 bis 18 Grad.