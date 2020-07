Das Wetter: In der Nacht bedeckt, von Westen her länger anhaltender Regen. Südlich des Mains trocken. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Morgen in der Mitte bedeckt und regnerisch. Im Norden Auflockerungen, im Süden heiter bis wolkig. 15 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und Nordosten Auflockerungen, kaum noch Schauer. In der Mitte und im Süden meist stark bewölkt und zeitweise Regen. 17 bis 28 Grad.