Der Wetterbericht, die Lage: Von Nordwesten fließt kühlere Luft ein, die unter Hochdruckeinfluss gerät.

Die Vorhersage: Nachts teils klar, gebietsweise Nebel. An der Nordsee, im Osten und Süden gebietsweise Regen. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Morgen im Norden längere Aufheiterungen, im Süden dicht bewölkt und nachlassender Regen. Temperaturen 7 bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag nach teils zäher Nebelauflösung länger sonnig. Im Norden und an den Alpen dichte Wolkenfelder, aber kaum Regen. 5 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.