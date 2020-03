Das Wetter: In der Nacht bewölkt, im Westen gelegentlich Regen, stellenweise Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 1 Grad. Am Tag im Norden stark bewölkt mit etwas Regen bei 10 bis 16 Grad. Im Süden meist locker bewölkt oder sonnig bei 15 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden Wolken, gelegentlich Regen. Im Süden länger sonnig. 8 bis 21 Grad.