Das Wetter: In der Nacht Auflockerungen, an der Nordsee und im Süden teils Regen. Tiefstwerte 18 bis 9 Grad. Am Tag in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt, an der See Schauer. In der Südhälfte viel Sonne. Im Norden 17 bis 22, sonst 23 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag viel Sonne, nur im Norden teils stark bewölkt, aber meist trocken. Temperaturen von 18 bis 22 Grad im Norden, sonst von 24 bis 34 Grad.