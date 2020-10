Das Wetter: Nachts im Norden und in der Mitte stark bewölkt, gebietsweise Regen. Im Süden teils klar. Tiefstwerte 12 bis 0 Grad. Am Tage in der Nordhälfte zunehmende Auflockerungen und nachlassende Niederschläge. In der Südhälfte erneut sonnig. Temperaturen im äußersten Norden und Nordosten 13 bis 17, im Rest des Landes 18 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag im Nordwesten bewölkt mit Schauern, im Südosten freundlich. 15 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.