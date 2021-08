Das Wetter: Bis zum Abend sonnig und trocken, im Süden und Südosten vereinzelt Regen. In der Nacht meist klar, im Norden zunehmende Bewölkung, lokal Nebel. Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Morgen im Norden stark bewölkt, am Nachmittag im Nordosten zeitweise Regen. In der Südhälfte sonnig. 19 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag bedeckt mit schauerartigem Regen und kurzen Gewittern. Nur im Südwesten und an der Nordsee sonnig oder leicht bewölkt. 17 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.