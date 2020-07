Das Wetter: In der Nacht an den Alpen Regen oder Gewitter, in Küstennähe einzelne Schauer, sonst gering bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 15 und 5 Grad. Am Tage im Norden und an den Alpen weitere Schauer, sonst heiter bis wolkig und trocken. Höchstwerte im Norden zwischen 16 und 20 Grad, im Süden 24 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag wenig Wetteränderung, 19 bis 29 Grad.



Das waren die Nachrichten!