Das Wetter: In der Nacht im Norden meist klar und trocken, in der Mitte und im Süden etwas Regen. Tiefsttemperaturen 13 bis 7 Grad. Morgen im Norden meist heiter, vom Süden bis in den Nordwesten Regen. 14 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordosten und Osten bewölkt, teils Regen, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern im Bergland. 18 bis 23 Grad.