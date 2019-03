Das Wetter: Am Abend und in der Nacht gering bewölkt und trocken. Plus 4 bis minus 7 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten vereinzelt Regen, sonst meist heiter bei 9 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt, aber trocken, im Süden viel Sonne. 10 bis 18 Grad.