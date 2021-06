Das Wetter: In der Nacht in den mittleren Landesteilen Niederschläge, lokal Unwetter. Sonst wolkig oder gering bewölkt, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Tagsüber im Norden und Westen meist sonnig, in der Mitte und im Süden Schauer und Gewitter. 20 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von der Mitte bis zu den Alpen erneut Schauer und Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt und weitgehend trocken, im Westen und Osten auch länger sonnig. 22 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.