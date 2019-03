Das Wetter: Am Abend und in der Nacht bewölkt mit Niederschlägen, im Nordwesten trocken. Tiefstwerte 5 bis minus 3 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte regnerisch, im Südosten freundlich und meist trocken. Maximal 6 bis 10 Grad, teils schwere Sturmböen.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag bewölkt mit Schauern, in höheren Lagen Schnee. 5 bis 10 Grad.