Das Wetter: In der Nacht im Norden und in der Mitte bewölkt mit länger anhaltendem Regen. Im Süden gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Morgen in der Nordhälfte schauerartig verstärkte Niederschläge. In der Südhälfte zunächst viel Sonne, später einzelne kräftige Gewitter. 20 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer und Gewitter bei 18 bis 27 Grad.