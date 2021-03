Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen plus 10 bis minus 2 Grad. Am Tag meist sonnig bei 12 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt, im Süden sonnig. Temperaturen 14 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.