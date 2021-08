Das Wetter: In der Nacht zunächst oft größere Auflockerungen oder klar. An den Alpen letzte Tropfen, sonst trocken. Im Verlauf gebietsweise teils dichter Nebel oder Hochnebel. 13 bis 6 Grad, an der See um 15 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und meist trocken. Im Norden und im Südwesten sonnige Abschnitte. 17 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag zunächst wolkig, später sonnig. Nur an der Nordsee zeitweise dichtere Wolkenfelder. Höchstwerte 20 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.