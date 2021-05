Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte Schauer, in der Südhälfte anhaltender Regen. Tiefstwerte 7 bis 1 Grad. Morgen im Süden Regen. Sonst Schauer und kurze Gewitter bei 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und Nordosten einzelne Schauer. Im Südwesten teils länger andauernder Regen. 9 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.