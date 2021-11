Das Wetter: In der Nacht im Norden zeitweise, in der Mitte und im Süden teils kräftiger Regen. Schneefallgrenze im Süden bis 800 Meter sinkend. Tiefstwerte 7 bis 1 Grad. Am Tag vom Südwesten bis nach Brandenburg und Sachsen länger anhaltende und teils kräftige Regenfälle. Im Nordwesten gelegentlich Schauer. 5 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag oft stark bewölkt und gelegentlich einzelne Schauer. In Richtung Alpen zeitweise Auflockerungen mit etwas Sonnenschein. 6 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.