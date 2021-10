Das Wetter: In der Nacht im Osten nachlassender Regen. Sonst gering bewölkt und örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad, in der Südhälfte 11 bis 2 Grad. Am Tag schauerartiger Regen und kurze Gewitter. Südlich der Donau sonnig und trocken. Tageshöchstwerte zwischen 16 und 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag immer wieder Schauer und Gewitter, im Süden auch längere Zeit trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchsttemperaturen 12 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.