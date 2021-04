Das Wetter: In der Nacht im Norden zeitweise wolkig, sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Am Tag viel Sonne. Im Süden Schauer, an den Alpen vereinzelt Gewitter. 13 bis 22 Grad.

Die weitere Aussichten:

Am morgigen Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem über der nördlichen Mitte schauerartige Niederschläge und Gewitter. 12 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.