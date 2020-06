Das Wetter: In der Nacht meist klar. Nur in der Oder-Neiße-Region sowie am östlichen Alpenrand dicht bewölkt. Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Am Tag überwiegend sonnig, im Osten und Südosten etwas Regen. 21 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag im Norden und Westen kaum Wolken, sonst wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Südosten 22 bis 26 Grad, im Westen bis 32 Grad.