Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts vielfach klar, im Osten leicht bewölkt. An den Alpen dichte Wolken bei abklingenden Niederschlägen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Morgen viel Sonne bei oft nur lockerer Quellbewölkung. Im Südosten örtlich dichtere Wolken. Temperaturen 14 bis 20 Grad, mit den höchsten Werten im Westen und Südwesten.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag weitgehend sonnig, im Nordosten und Osten Wolkenfelder, zum Nachmittag allmählich auflockernd. 14 bis 19 Grad in der Nordosthälfte, im Südwesten 19 bis 24 Grad.