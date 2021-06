Das Wetter: Bis zum Abend sonnig oder locker bewölkt. In der Nacht in der Mitte teils wolkig, sonst klar. 18 bis 6 Grad. Morgen nur leicht bewölkt, ansonsten weiter freundlich. Höchstwerte zwischen 26 und 34 Grad, an den Küsten kühler bei 20 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag meist sonnig und trocken. Abends im Westen Bildung von Quellwolken, dabei einzelne Gewitter. Höchstwerte 30 bis 36 Grad.

