Das Wetter: Am Abend und in der Nacht abklingende Schauer, südlich der Donau und im Erzgebirge etwas Regen. Tiefsttemperaturen plus 5 bis minus 3 Grad. Morgen wolkig mit Auflockerungen und sonnigen Abschnitten, im Norden etwas Regen. 7 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag weiter bewölkt, im Norden und Osten Regen. 8 bis 13 Grad.