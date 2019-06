Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. In Ballungsräumen 22 Grad, sonst 20 bis 13 Grad. Auch am Tag vielfach sonnig, nur an der See Wolkenfelder. Im Nordwesten 25 bis 31, im Rest des Landes bis 39 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag weiter sonnig und heiß. Nur im Norden wolkig. 22 bis 38 Grad.