Das Wetter: Nachts im Norden und Nordosten stärker bewölkt, aber weitgehend niederschlagsfrei. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 6 bis minus 6 Grad. Morgen im Nordosten anfangs noch wolkig, später dort wie in den übrigen Landesteilen sonnig und trocken. Werte zwischen 11 Grad an der See und bis zu 20 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und Nordosten bewölkt, aber überwiegend trocken. Sonst sonnig oder locker bewölkt, am Nachmittag in den Bergen einzelne Schauer möglich. 18 bis 24 Grad, im Norden 13 bis 17 Grad.