Das Wetter: Nachts vielfach klar, im Osten leicht bewölkt. An den Alpen dichte Wolken bei abklingenden Niederschlägen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Am Tage im Norden und Osten Wolken, sonst vielfach sonnig. 13 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Osten und Nordosten wolkig, ansonsten sonnig und trocken bei 14 bis 24 Grad.