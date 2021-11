Das Wetter: In der Nacht viele Wolken, in der Mitte und im Südwesten etwas Regen. Im Norden und Nordosten größere Wolkenlücken, trocken und streckenweise Nebel. Tiefstwerte plus 8 bis minus 2 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt. Im Südwesten teils länger andauernder Regen. Im Osten oft trocken. 7 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von Südwesten bis nach Brandenburg und Sachsen länger anhaltende Regenfälle. Im Nordwesten gelegentlich Schauer. 6 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.