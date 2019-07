Das Wetter: In der Nacht an den Alpen und im Südosten Bayerns Schauer, später Auflockerungen. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Am Tage im Norden und Osten gelegentlich etwas Regen. Sonst oft heiter und trocken. Tageshöchstwerte 20 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag verbreitet sonnig, im Osten und Nordosten mitunter wolkig bei Werten zwischen 26 und 35 Grad.