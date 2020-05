Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts gebietsweise Schauer und Gewitter. Ganz im Nordwesten sowie im Südosten meist trocken. Tiefstwerte 12 bis 2 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte zunehmend sonnig, in der Südosthälfte Schauer oder länger anhaltender Regen. Temperaturen 8 bis 14 Grad, ganz im Südosten bis 22 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag heiter bis wolkig, in der Nordhälfte einzelne Schauer. 9 bis 14 Grad.