Das Wetter:

In der Nacht teils klar, teils dichter bewölkt, örtlich auch leichter Regen oder Schauer. 16 bis 8 Grad.



Morgen vor allem im Süden und Osten wolkig. In Südostbayern und im östlichen Sachsen einzelne Schauer. Im Norden und Westen vermehrt sonnige Abschnitte. 22 bis 27 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag an der Grenze zu Polen zeitweise wolkig oder stark bewölkt. Sonst viel Sonne und nur lockere Quellbewölkung. 24 bis 29 Grad.