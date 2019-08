Das Wetter:

In der Nacht meist gering bewölkt, Im Westen und Südwesten kann es leicht regnen. 17 bis 11 Grad. Am Tag von Westen nach Osten aufziehende Quellbewölkung, vereinzelt Schauer. Vor allem im Süden auch länger sonnig. 21 bis 30 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer, bei ähnlichen Temperaturen.