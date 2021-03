Das Wetter: In der Nacht an den Alpen Schneefall. Sonst bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte 0 bis -5 Grad. Tagsüber bewölkt mit Regen oder Sprühregen. Im Osten freundlicher. An den Alpen leichter Schneefall. Tageshöchstwerte 3 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Dienstag zunächst wolkig, im Osten etwas Regen. Im Tagesverlauf von Westen zunehmend sonnig. 5 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.