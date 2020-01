Das Wetter: In der Nacht an den Alpen noch etwas Schnee. Sonst meist trocken. 0 bis -5 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung meist heiter, im Norden bewölkt. Null bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag teils heiter oder sonnig und trocken. Im Norden bewölkt mit etwas Regen. Kaum veränderte Temperaturen.