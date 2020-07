Das Wetter: In der Nacht im Norden bewölkt, aber kaum Niederschläge. Sonst überwiegend gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Morgen verbreitet heiter. Im Tagesverlauf an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. Im Norden meist bewölkt, vereinzelt Schauer. Tageshöchstwerte 20 bis 29 Grad, an der See kühler.

Die weiterem Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Westen teils schauerartig verstärkter Regen, teils Gewitter. Nach Süden und Osten hin zunächst sonnig, nachmittags zunehmend wolkig mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Höchstwerte zwischen 18 Grad an der Nordsee und 29 Grad in der Lausitz.