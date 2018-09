Das Wetter: In der kommenden Nacht an der Nordsee Schauer und Gewitter, sonst gering bewölkt oder klar, im Süden örtlich Nebel. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer. Sonst kaum bewölkt und sonnig. Tageshöchstwerte 18 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Mitte und im Süden nach Nebelauflösung sonnig. Im Norden wechselnd bewölkt, an der Nordsee etwas Regen. Temperaturen 19 bis 30 Grad.