Wetter: Am Montag sonnig bei 17 bis 23 Grad

Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

In der kommenden Nacht gering bewölkt oder klar, im Nordwesten örtlich Nebel. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad. Morgen verbreitet sonnig oder nur locker bewölkt bei Werten zwischen 20 und 23 Grad, an der See kühler.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Südwesthälfte vielfach sonnig. In der Nordosthälfte wolkiger und später am Tag vor allem zwischen Ostsee und Erzgebirge einzelne Schauer oder Gewitter. Höchsttemperaturen 19 bis 26 Grad

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.